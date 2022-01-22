Son dakika | İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi

22 Ocak 2022 Cumartesi, 22:36

İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Dursunbey’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.31’de meydana gelen depremin derinliği 11.49 km olarak açıklandı.

#DEPREM: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2022

Kandilli rasathanesi ise depremin Balıkesir Ayvacık’ta meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.8 olduğunu duyurdu.

Korkutan deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK KAYDEDİLMEDİ



AFAD'dan gelen son bilgiye göre deprem nedeniyle yaşanan herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi. AFAD'ın Twitter hesabından "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" paylaşımı yapıldı.