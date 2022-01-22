Son dakika | İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi
Son dakika | Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Ayvacık'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
İstanbul ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Dursunbey’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.31’de meydana gelen depremin derinliği 11.49 km olarak açıklandı.
#DEPREM: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
?? https://t.co/cofXSurHiN
Kandilli rasathanesi ise depremin Balıkesir Ayvacık’ta meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.8 olduğunu duyurdu.
Korkutan deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2022
AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) https://t.co/8UOmQUGYjP
22.01.2022, 22:31:43 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK KAYDEDİLMEDİ
AFAD'dan gelen son bilgiye göre deprem nedeniyle yaşanan herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi. AFAD'ın Twitter hesabından "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" paylaşımı yapıldı.
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