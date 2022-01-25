Son dakika | İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00'a kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Saygıdeğer İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
??Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.????
??Bu nedenle;
?Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.??
???? pic.twitter.com/tC2gyAUwB1
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Araştırmacı gazeteci - Güçlü kadın..
- Geçmişten bugüne kötülük zincirini nasıl kıracağız?
- Buz kıran hoca: Uğur Alacakaptan - Hamdi Yaver AKTAN
- Dil koparan Cumhurbaşkanı - Adnan BULUT
- Çıkmaz yol: Korkuyla yönetmek
- 6 güzergahtan İstanbul'a gidişler durduruldu
- İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Galatasaray'da yönetime tepki büyük
- Geç kalmış toplumlar
- Fatma Girik'i anma töreni ertelendi