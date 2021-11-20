Son dakika | Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
Son dakika | Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği ifade edildi.
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