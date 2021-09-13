Kadir İnanır gözünden ameliyat oldu
Yeşilçam oyuncularından Kadir İnanır, son dönemlerde sarı nokta hastalığı nedeniyle görme bozukluğu yaşıyordu. 72 yaşındaki usta sanatçı, gözünden ameliyat oldu. İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır’ın ameliyat olduğu öğrenildi.
Son dönemlerde sarı nokta hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirtilen 72 yaşındaki oyuncunun, geçirdiği operasyonun ardından evinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı.
Medyaradar'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği bilgisine ulaşıldı.
MARMARİS'E TAŞINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Marmaris'e taşındığı yönündeki iddialara "Orada yazlığım var, taşınma falan olmadı. Sadece pandemiden dolayı orada daha fazla vakit geçiriyorum" şeklindeki açıklamasıyla yanıt vermişti.
4 GÜN ÖNCE YEĞENİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
4 gün önce Levent İnanır'ın ablası, Kadir İnanır'ın yeğeni İnci Önder hayatını kaybetmişti. Merhumenin cenazesi Ordu Fatsa Orta Büyük Camisinden son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine usta oyuncunun katılamadığı öğrenilmişti.
SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?
Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı genellikle kalıtımla geçen, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içenlerde ve yetersiz beslenenlerde sık görülen, ilerlemesi durumunda görme kaybına yol açabilen gözde makula ismi verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina hastalığıdır.
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