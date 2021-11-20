Son dakika | Kars'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Kars'ın Kagizman ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 13:17
Son dakika | Kars'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Kars'ın Kagizman ilçesinde saat 13.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Depremin derinliği 6.91 kilometre olarak duyuruldu.


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