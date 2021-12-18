Son dakika | Kars’ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı

Son dakika | Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
18 Aralık 2021 Cumartesi, 20:15
Son dakika | Kars’ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı
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Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, “İlk belirlemelere göre kazada üç kişi öldü, üçü ağır 10 kişi yaralandı” dedi.

Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.


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