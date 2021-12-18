Instagram’ın en çok kazanan ünlüleri belli oldu
Popüler sosyal medya platformu Instagram'da en çok kazanan ünlüleri düşünüldüğünde akla ilk olarak Kylie Jenner geliyor.
Ancak bu sene en çok kazan kişi Kylie Jenner olmadı. Sosyal pazarlama şirketi Hopper, Instagram'ın en zengin ünlülerini bir araya getirdi.
İşte Instagram’da en çok kazanan 10 ünlü...
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