Instagram’ın en çok kazanan ünlüleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:15
<p>Popüler sosyal medya platformu Instagram'da en çok kazanan ünlüleri düşünüldüğünde akla ilk olarak Kylie Jenner geliyor.&nbsp;</p><p>Ancak bu sene en çok kazan kişi Kylie Jenner olmadı. Sosyal pazarlama şirketi Hopper, Instagram'ın en zengin ünlülerini bir araya getirdi.</p><p><strong>İşte Instagram’da en çok kazanan 10 ünlü...</strong></p>

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da en çok kazanan ünlüleri düşünüldüğünde akla ilk olarak Kylie Jenner geliyor. 

Ancak bu sene en çok kazan kişi Kylie Jenner olmadı. Sosyal pazarlama şirketi Hopper, Instagram'ın en zengin ünlülerini bir araya getirdi.

İşte Instagram’da en çok kazanan 10 ünlü...

<p><strong>KENDALL JENNER</strong></p><p>Takipçi sayısı: 205 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,05 milyon dolar</p>

KENDALL JENNER

Takipçi sayısı: 205 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,05 milyon dolar

<p><strong>CRISTIANO RONALDO</strong></p><p>Takipçi sayısı: 377 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,6 milyon dolar</p>

CRISTIANO RONALDO

Takipçi sayısı: 377 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,6 milyon dolar

<p><strong>DWAYNE JOHNSON</strong></p><p>Takipçi sayısı: 282 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,52 milyon dolar</p>

DWAYNE JOHNSON

Takipçi sayısı: 282 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,52 milyon dolar

<p><strong>ARIANA GRANDE</strong></p><p>Takipçi sayısı: 282 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,51 milyon dolar</p>

ARIANA GRANDE

Takipçi sayısı: 282 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,51 milyon dolar

<p><strong>KYLIE JENNER</strong></p><p>Takipçi sayısı: 290 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,49 milyon dolar</p>

KYLIE JENNER

Takipçi sayısı: 290 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,49 milyon dolar

<p><strong>SELENA GOMEZ</strong></p><p>Takipçi sayısı: 280 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,46 milyon dolar</p>

SELENA GOMEZ

Takipçi sayısı: 280 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,46 milyon dolar

<p><strong>KIM KARDASHIAN</strong></p><p>Takipçi sayısı: 270 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,41 milyon dolar</p>

KIM KARDASHIAN

Takipçi sayısı: 270 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,41 milyon dolar

<p><strong>LIONEL MESSI</strong></p><p>Takipçi sayısı: 290 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,16 milyon dolar</p>

LIONEL MESSI

Takipçi sayısı: 290 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,16 milyon dolar

<p><strong>BEYONCE</strong></p><p>Takipçi sayısı: 224 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,14 milyon dolar</p>

BEYONCE

Takipçi sayısı: 224 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,14 milyon dolar

<p><strong>JUSTIN BIEBER</strong></p><p>Takipçi sayısı: 209 milyon</p><p>Gönderi başına kazanç: 1,11 milyon dolar</p>

JUSTIN BIEBER

Takipçi sayısı: 209 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,11 milyon dolar


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