Son dakika | Kavgaların ardından Bahçeli: Başkan ben olacağım

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:45

Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde Ülkü Ocakları üyesi ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıkmıştı.

Daha sonra yaşanan olaylarda MHP'liler, anmayı gerçekleştiren vakıfa da gidip görevlilere, "Bundan sonra uyarmayacağız" diye seslendi.

''BAŞKAN BEN OLACAĞIM''

Konuya ilişkin TBMM kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını bildirdi. Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.