Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

14 Aralık 2021 Salı, 21:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı.

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz" sorusuna "İtifak kabul ederse bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var.

AKŞENER AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Akşener, Başbakanlığa yakışır" ifadelerini kullandı.



İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir. Evde eşimizle, çocuklarımızla bir karar alırken konuşuruz. Köyde muhtar ve ihtiyar meclisi var. biz koskoca devleti bir kişiye teslim ettik. Temel ve köklü bir krizimiz var aslında. Devletin bütün kurumlarda ciddi çürümeler. Parlamenter sistemin güçlenmesi lazım. Şu anda milletvekilleri ne yapıyor? Bir soru önergesi veriyorsunuz, Bakan soru sordunuz diye sizi mahkemeye veriyor veya hiç cevap vermiyor.

'HELALLEŞME' AÇIKLAMASI

"En çok başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz" diyen Kılıçdaroğlu "En sıcak olaydır. Düzgün ahlaklı insanlarla helalleşmek isterim. Kusurları iyi niyetle uyaran kişilerle helalleşmek isterim. Benim hatamı bana söyleyen kişilerle helalleşmek isterim" dedi.



