Son dakika | KESK'ten asgari ücret açıklaması: Öneri sundular

14 Aralık 2021 Salı, 17:44

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TL'nin döviz karşısında yüzde 80'e yakın değer kaybettiğini ve açlık sınırının 3 bin 100 TL'yi aştığını belirterek, "4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını hesapladığımızda asgari ücretin açlık sınırının iki katına yani 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken bir açıklama da Bozgeyik'ten geldi.

"ÜCRETİN VERGİ DIŞINDA TUTULMASI VE VERGİ DİLİMİNİN YÜZDE 15’TE SABİTLEMESİ TALEBİMİZ VAR"



Bozgeyik, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu: