Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi

14 Aralık 2021 Salı, 16:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtımına katıldı.

Tanıtımda konuşan Kılıçdaroğlu, başta anayasa olmak üzere, yasaların ön gördüğü kurallar içinde bugüne kadar yapılmayanları yapmak istediklerini söyledi. Bu sorumluluğun bilincinde çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nın aileyi destekleyen, aileyi önceleyen bir sigorta dalı olduğunu ifade etti.

"ATIKLARDAN BESLENEN YÜZBİNLER VAR"

Anayasa maddelerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu, devletin anne ve çocuklarının korunması, aile planlamasının uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. İşin özü de budur zaten. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Devlet dediğimiz kurum acaba anayasanın öngördüğü bu kuralı ne ölçüde yerine getirdi? Milyonlarca işsizimiz var. Belki sizlerin ailelerinde de çok sayıda işsiz var. Ailelerinde olmasa bile komşularınızda vardır. Akrabalarınızda, yakınlarınızda vardır, dostlarınızda vardır, milyonlarca... Pazar atıklarından beslenen yüzbinler var. Atıkları toplayanların da ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz görüyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını alıp evine götüren yüzbinlerce kadın var. Bir başka ülkeden söz etmiyoruz biz, 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyoruz."

"HER AİLEDE ASGARİ BİR SİGORTALI OLACAK"

Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracaklarını ve bu kurumun sadece ailelere bakacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün yardımları tek elde toplayacağız. İsrafı önleyeceğiz. Uygulamadaki keyfiliğe tamamen son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. Yani kendini bilmez politikacıların, kendini bilmez insanların fakirleri sıraya dizip onlara yardım yapıp, televizyon kanallarında çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalarına son vereceğiz. İnancımızda da felsefemizde de temel bir kural var, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bir ailenin fakir olduğunu kimse bilmeyecek. Yardım ailede kadının banka hesabına, Aile Destekleri Sigortası Kurumu tarafından ailede kadının banka hesabına açılacak ve para oraya yatacak. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi her ay gidecek aylığını çekecek, oradan çoluğunun çocuğunun rızkını sağlayacak. Dolayısıyla onun yoksul olduğunu, fakir olduğunu sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Yoksulluğun afişe edilmesini asla kabul etmeyiz. Her insanın bir onuru vardır. Eğer bir devlette yoksul varsa fakir varsa sorumlusu o devleti yönetenlerdir, kadın da veya erkekte değildir, devleti yönetenlerde sorumluluk vardır."

"O GÜNKÜ KURA GÖRE KARŞILIĞINI VERSİNLER"

Asgari ücretle ilgili olarak "Önümüzdeki süreç içinde bir gıda krizinin çıkacağını da çok iyi biliyorum. Yönetemediklerini de çok iyi biliyorum. Fakir fukaranın tükettiği ekmeğe yapılan zam bile Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Aslında Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üstünde asgari ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret bu. Bu yılın başında, yani 2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuruyla 384 dolar. Diyorlar ya 'Türkiye şaha kalktı, şöyle büyüdü, böyle büyüdü, Türkiye şunu yaptı, bunu yaptı herkesin durumu çok iyi.' Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi.