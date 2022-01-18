Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala tepkisi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki yaptığı konuşmada, genç bir avukata yolsuzluklarla ilgili haberlerin sosyal medyadan silinmesi için talimat verildiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Onun hapiste olması onun sorunu değil, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur" dedi.
Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, genç bir avukata yolsuzluklarla ilgili haberlerin sosyal medyadan silinmesi için talimat verildiğini, özellikle İstanbul'da birçok hakime "Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz" şeklinde talimat verildiğini öne sürdü.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:
- "Adalet kadar değerli bir kavram yoktur dünyada. İnsanlık tarihi, adalet tarihidir. Habil ile Kabil'den süren mücadeledir. Adaleti dağıtmak için kurumlar oluşturmuşuz, mahkemelerimiz var, uluslararası hukuku Anayasamıza koymuşuz. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını, adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala 1541 gündür hapiste. Onun hapiste olması onun sorunu değil, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur.
- Bir gerçeğe adalet camiasının dikkatini çekmek isterim, özellikle İstanbul’daki adalet camiasının dikkatini çekmek isterim. Genç bir avukata yetki veriliyor. Bütün rantiyeciler, vurguncular, rüşvetçiler, yolsuzluk yapanlar, 17-25 Aralık olayları… Kendileriyle ilgili çıkan bütün olumsuz haberleri sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar mahkeme kararlarıyla… Bu konuda genç bir avukata yetki verildi, hakimler uyarıldı. “Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz” denildiğini biliyorum. Gerekirse, iş büyürse o avukatın ismini açıklarım. “İktidarı kaybetmeden yolsuzluk dosyalarını nasıl yok ederiz” diye düşünüyorlar. Feriştahı gelse yok edemezsiniz.
- Biz kul hakkının hesabını sormazsak niye iktidar oluyoruz. Kul hakkını, garip gurebanın hakkını hukuku savunmayacaksak, sormayacaksak biz niye iktidar olacağız.
- Kıskanıyor İBB Başkanı’nı, niye kıskanıyorsun, senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek.
- Yaptıkları iş, açım mı dedi, atın salonda. Tek çare bunu söyleyen kişinin salondan atılması. Biz bunu yapmayacağız, her vatandaşımızı dinleyeceğiz. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.
- Deneme sınama yöntemiyle devlet yönetmeye kalktılar. Vatandaş sanıyor ki, Merkez Bankası'nda faiz düştü, tüm bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca. Sormak lazım hani faiz düşmüştü. 2 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma var, faiz yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkmış. Bunun anlamı ne, gidiyorsun Merkez'den düşük faizle alıyorsun parayı yüzde 16'dan, yüzde 24'ten devlete satıyorsun.
ŞANLIURFA YANITI
- Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı verin, çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Birilerini rahatsız etmiş bundan. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen, dünyadan haberi yok. Her sözün mutlaka altyapısı vardır. Büyükşehir belediye başkanlığını bize verdiğinizde, güneş tarlaları olacak orada. 3 yılda yapacağız bunu.
- Erdoğan'ı konuşmanın bir anlamı yok artık. Zaten 'çirkin küfürbaz dil' onun dili, biz o seviyeye inmeyiz. Mesele Erdoğan değil mesele Türkiye.
HELALLEŞME ÇAĞRISI
- Artık kendisini kenara itip hoşgörüsüzlüğü azaltma zamanı. Bunun için 'helalleşme' dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Amacım yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliği ile gurur duyacağımız halkımıza anlatmak."
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi
- Konyaspor Ahmet Çalık'ın ismini yaşatacak
- Korkunç kaza: İş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü
- 'Selfie'lerini sanal ortamda satan öğrenci milyoner oldu
- SBK davasının savcısı açıkladı
- Adnan Oktar'ın ismi geçiyordu: İstenen ceza belli oldu