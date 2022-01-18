Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala tepkisi

18 Ocak 2022 Salı, 13:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Onun hapiste olması onun sorunu değil, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, genç bir avukata yolsuzluklarla ilgili haberlerin sosyal medyadan silinmesi için talimat verildiğini, özellikle İstanbul'da birçok hakime "Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz" şeklinde talimat verildiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Adalet kadar değerli bir kavram yoktur dünyada. İnsanlık tarihi, adalet tarihidir. Habil ile Kabil'den süren mücadeledir. Adaleti dağıtmak için kurumlar oluşturmuşuz, mahkemelerimiz var, uluslararası hukuku Anayasamıza koymuşuz. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını, adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala 1541 gündür hapiste. Onun hapiste olması onun sorunu değil, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur.

Bir gerçeğe adalet camiasının dikkatini çekmek isterim, özellikle İstanbul’daki adalet camiasının dikkatini çekmek isterim. Genç bir avukata yetki veriliyor. Bütün rantiyeciler, vurguncular, rüşvetçiler, yolsuzluk yapanlar, 17-25 Aralık olayları… Kendileriyle ilgili çıkan bütün olumsuz haberleri sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar mahkeme kararlarıyla… Bu konuda genç bir avukata yetki verildi, hakimler uyarıldı. “Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz” denildiğini biliyorum. Gerekirse, iş büyürse o avukatın ismini açıklarım. “İktidarı kaybetmeden yolsuzluk dosyalarını nasıl yok ederiz” diye düşünüyorlar. Feriştahı gelse yok edemezsiniz.



Biz kul hakkının hesabını sormazsak niye iktidar oluyoruz. Kul hakkını, garip gurebanın hakkını hukuku savunmayacaksak, sormayacaksak biz niye iktidar olacağız.



Kıskanıyor İBB Başkanı’nı, niye kıskanıyorsun, senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek.

Yaptıkları iş, açım mı dedi, atın salonda. Tek çare bunu söyleyen kişinin salondan atılması. Biz bunu yapmayacağız, her vatandaşımızı dinleyeceğiz. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

Deneme sınama yöntemiyle devlet yönetmeye kalktılar. Vatandaş sanıyor ki, Merkez Bankası'nda faiz düştü, tüm bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca. Sormak lazım hani faiz düşmüştü. 2 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma var, faiz yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkmış. Bunun anlamı ne, gidiyorsun Merkez'den düşük faizle alıyorsun parayı yüzde 16'dan, yüzde 24'ten devlete satıyorsun.

ŞANLIURFA YANITI

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı verin, çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Birilerini rahatsız etmiş bundan. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen, dünyadan haberi yok. Her sözün mutlaka altyapısı vardır. Büyükşehir belediye başkanlığını bize verdiğinizde, güneş tarlaları olacak orada. 3 yılda yapacağız bunu.

Erdoğan'ı konuşmanın bir anlamı yok artık. Zaten 'çirkin küfürbaz dil' onun dili, biz o seviyeye inmeyiz. Mesele Erdoğan değil mesele Türkiye.

HELALLEŞME ÇAĞRISI

