Son dakika | KPSS tercih sonuçları açıklandı: 2021/2 KPSS tercih sonuçları sorgulama
Son dakika | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS sonuçlarının açıklandığını, sosyal medyadaki hesabından duyurdu.
Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'daki hesabından duyurdu.
Aygün, "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021/2 KPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Adaylar sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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