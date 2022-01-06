Son dakika | KPSS tercih sonuçları açıklandı: 2021/2 KPSS tercih sonuçları sorgulama

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:51

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'daki hesabından duyurdu.

Aygün, "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021/2 KPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Adaylar sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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