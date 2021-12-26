Son dakika | Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 13:53
Son dakika | Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın düzenleneceği tarihi açıkladı.

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özer, sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini duyurdu.


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