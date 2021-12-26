Son dakika | Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın düzenleneceği tarihi açıkladı.
Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özer, sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini duyurdu.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu