Son dakika | Marmaray seferleri normale döndü

Son dakika gelişmesi | Marmaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle bir süre yapılamayan seferlerin normale döndüğü ve yolcu alımına başlandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 12:04
Son dakika | Marmaray seferleri normale döndü
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Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11.10'da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz" bilgisi verilmişti.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise Marmaray'da yaşanan teknik arızanın, ekiplerin çalışmaları ile saat 12.30 itibarıyla giderildiği ve tren seferlerinin normale döndüğü belirtildi.


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