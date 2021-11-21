Son dakika | Marmaray seferleri normale döndü

21 Kasım 2021 Pazar, 12:04

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11.10'da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz" bilgisi verilmişti.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise Marmaray'da yaşanan teknik arızanın, ekiplerin çalışmaları ile saat 12.30 itibarıyla giderildiği ve tren seferlerinin normale döndüğü belirtildi.