Son dakika | MEB duyurdu: 5 öğrencinin olduğu köylerde açılabilecek

07 Aralık 2021 Salı, 11:08

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği yazıya göre, Covid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek.

10 BİN YENİ ANA SINIFI

40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz.

Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI'NDA DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta Milli Eğitim Şurası'ndaki tavsiye kararları da belli olmuştu.

Okul öncesi eğitim ile ilgili tavsiye kararları arasında yer alan ilk karar ana sınıfı düzenlemesine ilişkindi.

Kararda şöyle denilmişti:

"Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100`e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri ve mali imkanlar sağlanmalı. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalı. Daha erken yaşlarda 0-3 yaş bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla erken çocukluk eğitimine ve bakım hizmetlerine erişim sağlanması için çalışmalar yapılmalı"