Son dakika | Meral Akşener: Covid-19 testim pozitif çıktı, eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız

26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı.

Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koronavirüse yakalandığını duyuran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.”