Son dakika | Meral Akşener: Covid-19 testim pozitif çıktı, eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız
Son dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı.
Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koronavirüse yakalandığını duyuran Akşener, şu ifadeleri kullandı:
“Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.”
Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 26, 2022
Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.
Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.
Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam. #MilletBiziÇağırıyor
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