Son dakika | Meral Akşener: Covid-19 testim pozitif çıktı, eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız

Son dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:08
Son dakika | Meral Akşener: Covid-19 testim pozitif çıktı, eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı.

Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koronavirüse yakalandığını duyuran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.”


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