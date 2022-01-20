Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi

CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri akşam yemeğinde buluştu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 22:40
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Akşam yemeğini birlikte yiyen üç genel başkanın gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.


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