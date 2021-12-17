Son dakika | Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin maliyeti de ortaya çıktı

Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 18:30
Son dakika | Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin maliyeti de ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. 

Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.

Bloomberg'in haberine göre, doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler