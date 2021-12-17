Son dakika | Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin maliyeti de ortaya çıktı

17 Aralık 2021 Cuma, 18:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.

Bloomberg'in haberine göre, doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.