Son dakika | Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin maliyeti de ortaya çıktı
Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.
Bloomberg'in haberine göre, doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- Patronlardan acil önlem çağrısı
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- BDDK, bankalar için harekete geçti