Son dakika | Merkez Bankası dolara müdahale etti
Son dakika haberi... | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar kurunun tarihi zirvesini görmesinin ardından piyasaya satış yönlü müdahalede bulundu.
Dolar/TL, TCMB'nin devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 17 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. TCMM dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.
TCMB'DEN AÇIKLAMA
Piyasaya müdahalenin ardından TCMB'den yapılan açıklamada, ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir'' denildi.
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