Son dakika | Merkez Bankası dolara müdahale etti

Son dakika haberi... | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar kurunun tarihi zirvesini görmesinin ardından piyasaya satış yönlü müdahalede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 13:46
Son dakika | Merkez Bankası dolara müdahale etti
Abone Ol google-news

Dolar/TL, TCMB'nin devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 17 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. TCMM dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.

TCMB'DEN AÇIKLAMA

Piyasaya müdahalenin ardından TCMB'den yapılan açıklamada, ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir'' denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler