Son dakika | Meteoroloji uyardı: Sıcaklık birden düşecek, kar etkili olacak

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olduğu Trakya'da, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba, Tekirdağ'da perşembe günü etkili olması öngörülüyor.

Trakya'da bugün bulutlu hava, yarın sağanak bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 12°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu