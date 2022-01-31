Son dakika | Meteoroloji uyardı: Sıcaklık birden düşecek, kar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olduğu Trakya'da, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba, Tekirdağ'da perşembe günü etkili olması öngörülüyor.
Trakya'da bugün bulutlu hava, yarın sağanak bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 12°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Christian Eriksen, imzaya hazır!
- Dev bankadan Türkiye için enflasyon öngörüsü
- Kredili ödemelerde patlama
- Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım
- Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti
- İstanbul'da panik yaratan patlama
- Erdoğan, davet etmişti: İsrail basınından çarpıcı iddia
- Beşiktaş'ın genç yıldızından itiraf!
- Borsa İstanbul'da son durum