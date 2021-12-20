Son dakika | Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

20 Aralık 2021 Pazartesi, 13:02

Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha'ya gidiyorlar bugün. Türk ve Katar şirketi Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Çarşamba günü geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar.. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Uymazsa şartlar illa işleteceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde netleşecek'' dedi.



AYRINTILAR GELİYOR...