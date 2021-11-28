Son dakika | Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
Son dakika | Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.
Gelişmeyi Başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda da bulunan Mahmut Recevik sosyal medya hesabından duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/a4HXhaiLjg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2021
Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Yarım saat önce kaybettik. Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun. Ameliyattan çıkınca ilk olarak Galatasaray'i sormuştu. Her gün yanındaydık. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'i hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.
BEŞİKTAŞ'IN MESAJI
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI
"Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." TFF'NİN AÇIKLAMASI "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
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