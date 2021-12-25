Son dakika | Resmi Gazete yayımlandı, Bakanlıkta önemli görevden alma
Son dakika | Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre Yönetim Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alındı. Yerine Eyyüp Karahan atandı.
Video Haberler
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıkladı
- TSK'den 24 bin 256 'FETÖ' ihracı
- İsmailağa’da Bizans oyunları
- Yeni rezerv krizi kapıda
- Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
- Kritik sonuçları canlı yayında paylaştı
- Asiye'nin babası işinden kovuldu
- Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin
- Patronlar dolar kuruna isyan etti
- Dolarda müdahale iddiaları büyüyor