Son dakika | Resmi Gazete yayımlandı, Bakanlıkta önemli görevden alma

Son dakika | Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 01:31
Son dakika | Resmi Gazete yayımlandı, Bakanlıkta önemli görevden alma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre Yönetim Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alındı. Yerine Eyyüp Karahan atandı.



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