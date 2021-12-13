Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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