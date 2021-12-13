Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 19:27
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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