Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 2 Ocak verilerine göre, 362 bin 836 test yapıldı.
Son 24 saatte, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 161 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 129 kişi hayatını kaybetti.
KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.” dedi.
DÜN VAKA SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 1 Ocak verilerine göre, dün 369 bin 27 test yapılmıştı. Dün, 36 bin 731 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 325 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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