Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

02 Ocak 2022 Pazar, 19:20

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 2 Ocak verilerine göre, 362 bin 836 test yapıldı.

Son 24 saatte, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 161 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 129 kişi hayatını kaybetti.

KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.” dedi.

DÜN VAKA SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Ocak verilerine göre, dün 369 bin 27 test yapılmıştı. Dün, 36 bin 731 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 325 kişi sağlığına kavuşmuştu.