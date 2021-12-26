Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Cocid-19 tablosunu açıkladı. 26 Aralık verilerine göre, 351 bin 965 test yapıldı.
Son 24 saatte, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi. 21 bin 214 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 173 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz” dedi.
Türkiye'nin 26 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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