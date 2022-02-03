Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.
Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız. pic.twitter.com/sCocESeCqa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2022
DÜN 217 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 2 Şubat Çarşamba gününe ait verilere göre, 110 bin 682 vaka tespit edilirken 217 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 457 bin 885 test yapılmış ve 86 bin 671 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 3 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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