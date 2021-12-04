Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
CAN KAYBI ARTTI!
KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız” dedi.
Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız. pic.twitter.com/fEJf2DwX64— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2021
AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Türkiye'nin 4 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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