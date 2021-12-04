Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.



Bakanlığın 3 Aralık verilerine göre, dün 355 bin 226 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 495 vaka tespit edilirken, 187 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybına artış yaşandı ve 230'a dayandı.

Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız. pic.twitter.com/fEJf2DwX64

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız ” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 4 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: