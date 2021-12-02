İspanya'da Covid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı

02 Aralık 2021 Perşembe, 23:31

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her 100 bin kişide görülen ülkedeki vaka ortalamasının 234'e çıktığı bildirildi. Bu rakam 2 Kasım'da 53 olarak gerçekleşmişti.



Son 24 saatte ülkede 14 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgından 42 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki 8 kentin (Girona, Huesca, Avila, Castellon, San Sebastian, Lleida, Teruel ve Zamora) Covid-19'da yüksek riskli seviyede olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanları Sağlık Bakanı Carolina Darias başkanlığında toplandı.

Darias, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda İspanya'da 5 kişide (3 Madrid, 2 Katalonya) Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

İspanyol bakan, ülkede 5-11 yaş çocuklara Covid-19 aşısına başlanması için 3,3 milyon doz Pfizer aşısı geleceğini, aralıkta 1,3 milyon, ocakta da 2 milyon çocuğun aşılanmasının planlandığını söyledi.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89,4'ünde ikinci doz aşılar tamamlanırken, geçen aydan itibaren 60 yaş üstüne 3. doz aşılara başlanmıştı.

İspanya'da her özerk yönetim Covid-19 önlemlerini yerel yönetimlerin kararıyla alırken, bazı bölgelerde restoran ve eğlence merkezlerine yüzde 75 kapasiteyle müşteri kabul etme ve sadece aşı sertifikasıyla giriş izni veriliyor.

Salgının başlamasından bu yana İspanya'da 5 milyon 189 bin 220 Covid-19 vakası tespit edilirken, toplamda 88 bin 122 kişi salgından öldü.