Dünyada bir ilk gerçekleşti: Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki iki su aygırı Covid-19'a yakalandı
Belçika'nın Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki Imani ve Hermian adlı iki su aygırının Covid-19'a yakalandığı açıklandı.
Belçika'nın Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki Imani ve Hermian adlı iki su aygırının Covid'e yakalandığı açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, bu dünya genelinde su aygırlarında rastlanan ilk resmi koronavirüs vakası.
Su aygırlarının durumu iyi, ancak hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmiyor.
Belçika Ulusal Veterinerlik Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, Imani ve Hermian adlı su aygırlarının testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, su aygırlarının sadece burun akıntısı sorunu var. Ziyaret yasağı konan ve tecrit altında tutulan hayvanların bakıcıları da koruyucu kıyafetler giyiyor. Bakıcıların testleri negatif çıktı.
HAYVANLARDA İLK COVID-19 VAKASI
Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki tüm hayvanlara geçen yıl koronavirüs testi yapıldı, ancak hiçbir hayvanda enfeksiyona rastlanmadı. Su aygırları, hayvanat bahçesinin Covid'e yakalanan ilk sakinleri oldu.
Yetkililere göre, bu aynı zamanda dünyada su aygırlarında resmi olarak saptanan ilk Covid-19 vakası. Dünya çapında koronavirüs vakaları daha önce kedigiller ile büyük maymun türlerinde ortaya çıkmıştı.
Yetkililer, iki su aygırının nasıl virüse yakalandığını bilmiyor. Bakıcıların bugüne kadar yapılan testleri negatif çıktığı için, hayvanların virüsü naslı kaptığı araştırılıyor.
Video Haberler
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- 'Yaka paça götürüldük'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı