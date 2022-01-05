Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 5 Ocak verilerine göre, 417 bin 787 test yapıldı.
VAKA SAYISINDA İNANILMAZ ARTIŞ
Son 24 saatte, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 316 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 143 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun" dedi.
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