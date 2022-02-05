Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerine yer verdi.
Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı. pic.twitter.com/04X53YbiYq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 4 Şubat verilerine göre, dün 468 bin 152 test yapılmıştı. Dün, 111 bin 157 vaka tespit edilirken, 248 kişi hayatını kaybetmiş ve 83 bin 536 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 5 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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