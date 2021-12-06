Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 6 Aralık verilerine göre, 354 bin 269 test yapıldı.
Son 24 saatte, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 611 kişi de sağlığına kavuşurken koronavirüs nedeniyle bugün 187 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR” dedi.
Türkiye'nin 6 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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