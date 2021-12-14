Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki Omicron varyantı çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı. Varyantın yakından takip edildiğini ifade edilirken çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DHA
14 Aralık 2021 Salı, 09:38
Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
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Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 1, İzmir'de 5 kişide görülen omicron varyantına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor" denildi.



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