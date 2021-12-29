Son dakika | Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Sakarya TEM Otoyolu'nda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.

IHA
29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:38
Son dakika | Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda çok sayıda araç yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.


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