Son dakika | Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Sakarya TEM Otoyolu'nda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda çok sayıda araç yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.
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