Son dakika | Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:38

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda çok sayıda araç yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.