Son dakika | Son hava durumu raporu: Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun geneli yağışlı hava etkisinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapılırken, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Uyarılarda, Erzurum, Gümüşhane, Artvin, Erzincan, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Yozgat, Rize, Sivas ve Bayburt'un bazı kesimlerinde kar beklendiği belirtildi.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli yağışın, bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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