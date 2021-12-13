Son dakika | Stokçuluğa karşı kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Son dakika | Stok cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 18:07
Son dakika | Stokçuluğa karşı kanun teklifi Meclis'e sunuldu
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41 milletvekilinin katılımı ile hazırlanan 8 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Stok yapanlara ağır cezalar getiren kanun teklifine göre LPG piyasasındaki rafinecilerin kapsamı genişletiliyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılıyor.

Kanun teklifinde ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin düzenleme yer alıyor. 


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