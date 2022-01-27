Son dakika | THY'de istifalar sonrası yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

27 Ocak 2022 Perşembe, 16:17

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, THY'de bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

THY'DE BİR İSTİFA DAHA

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görevden ayrılmasıyla başlayan istifa dalgasıyla birlikte THY'nin Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Pilot Baran Gülbaran da istifa etmişti.