Son Dakika : Twitter çöktü iddiası

11 Şubat 2022 Cuma, 20:46

Sosyal medya platformu Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, bir hatayla karşılaşıyor. Hatada, "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar Twitter'ın verdiği bu hata karşısında, farklı sosyal medya hesaplarından "Twitter çöktü" iddialarını paylaşmaya başladı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da, yine Twitter hesabından paylaştığı bir tweette, Twitter'ın çöktüğünü söyledi.

İşte Haskoloğlu'nun o tweeti:

Twitter'da sohbet odalarına girilip paylaşım yapılabilirken paylaşımları görmekte sorun yaşanıyor.

11 Şubat 2022 Cuma akşamı Twitter'da yaşanan erişim sorununun ne zaman çözüleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.

ERİŞİM SORUNU ÇÖZDÜLDÜ

Yaklaşık 15 dakika süren Twitter'a erişim sorunu çözüldü. Twitter kullanıcıları, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için "Geldi mi?", "Düzeldi m?" sorularını sormaya başladı.