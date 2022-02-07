Twitter'dan tartışma yaratan 'DM' hamlesi: 'Linç kültürünün önünü açabilir'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 16:55

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, sıklıkla yeni özellikler deneyerek kullanıcıların deneyimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Birçok kişiye göre iletişimin en aktif gerçekleştiği platformların başında gelen Twitter’ın bu kez üzerinde çalıştığı son özellik, tepkilere neden oldu.

BAZI IOS CİHAZLARDA DENENMEYE BAŞLADI

ShiftDelete'in haberine göre; iletişim hızını artıracağı iddiasıyla yeni bir özellik üzerinde çalışmalara başlayan Twitter, ilk olarak bu özelliği iOS cihazlarda deneyeceğini belirtti. Buna göre, atılan Tweet’lerin altında bir DM simgesi oluşacak. Platform, bildiri için attığı tweetin ardından birçok tepkinin hedefi oldu.

Şirket, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Bir tweetin yazarına doğrudan yanıt vermek istediğinizde sohbet başlatmak için zaman tünelinizden onlara DM göndermeyi kolaylaştırıyoruz. Şimdi, bazı iOS cihazlardaki Tweet’lerde bir DM simgesini test ediyoruz."

'LİNÇ KÜLTÜRÜNÜN ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Özellik hakkında birçok tepki geldi. Bazı kullanıcılara göre özellik linç kültürünün önünü daha da açıyor. Olası tepki çekebilecek bir Tweet sonrasında kullanıcı, DM kutusunda hakaret yağmuruna maruz kalabilir. Konuya ilişkin olarak NYC kamu savunucusu Eliza Orlins tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:

"Lütfen bunu yapmayın! Bir DM göndermek için birinin profiline gitmek zorunda kalmanın fazladan bir adımı, tacizi azaltır. Bu özellik ile DM’ler göndermenin asıl amacı hiçbir zaman 'konuşma başlatmak' ile ilgili olmayacak. En azından tweetlerimizde buna izin vermemek için bize bir güvenlik özelliği verin."

Twitter, tepkilere ilişkin başka bir açıklama yapmadı. Henüz iOS’larda denenen bu özelliğin genel olarak gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak birçok görüşe göre Twitter, kullanıcıların güvenlik ve gizliliklerinin ihlali nedeniyle bu özelliği kapatma yoluna gidebilir.