Son dakika | Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti
Son dakika | 4 ay önce kanser tedavisi nedeniyle sosyal medyadan helallik isteyen Türk Halk Müziği sanatçısı Alişan Çıplak, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Çorum Osmancık Devlet Hastanesi’nden emekli olan 67 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Alişan Çıplak, son 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.
Alişan Çıplak, 1 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
HELALLİK İSTEMİŞTİ
Çıplak, yaptığı paylaşımda, "Değerli paylaşım kardeşlerim iki yıldır mücadele ettiğim kanser sonunda beni yatağa düşürdü. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Hakkımı sizlere helal ediyorum. Allah'ın takdiri ne ise ona inancımız ve imanımız tamdır. Hayırlı dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullanarak, "Unutulmamak amacıyla hatıra olsun dostlarıma" paylaşımı ile seslendirdiği "Huri Melek misin?" türküsüyle helallik istedi.
KANSERE YENİK DÜŞTÜ
Türk Halk Müziği'ne uzun yıllar emek ve gönül veren Alişan Çıplak, kanser hastalığına yenik düşerek bugün hayatını kaybetti.
Ölüm haberi ilçe halkını üzüntüye boğan Çıplak’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakiben Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra Asri Mezarlığa defnedilecek.
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