Son dakika | Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi
Son dakika |Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Azap'tan 'Omicron' açıklaması: Şüphemiz kalmadı...
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı
- 'Devlet artık karar vermeli'