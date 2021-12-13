Son dakika | Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi

Son dakika |Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 23:35
Son dakika | Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi
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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.


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