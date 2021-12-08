Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı: '5 aylık oğlumu kaybettim'
Amerikalı oyuncu ve sunucu Nick Cannon evlat acısı yaşadı. Ünlü sunucu, kendi adını taşıyan TV programında, beş ay önce dünyaya gelen oğlunun, hızlı gelişen beyin tümörü yüzünden hayata veda ettiğini gözyaşları içinde anlattı.
Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon (41), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'i beş aylıkken kaybettiğini açıkladı.
Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.
ANLATIRKEN DUYGULANDI
NTV'de yer alan habere göre; Cannon, son anlarını oğluyla birlikte geçirdiğini, hatta onu ölmeden önce kucağına alıp, son bir kez sahile götürdüğünü anlattı. Ünlü oyuncu, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
'KAFASI BÜYÜDÜ'
Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını, bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını anlattı. Cannon, oğlu Zen'in daha sonra öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.
'GİTTİKÇE KÖTÜLEŞTİ'
Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük" diye konuştu.
Ancak sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde giderek kötüleştiğini belirtti.
Ünlü isim, Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı. Cannon, geçen hafta sonu New York'tan, bebeğinin annesiyle birlikte yaşadığı California'ya gittiğini ifade etti.
Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını dile getiren Nick Cannon, bebeği de alıp sahilde yürüyüş yaptıklarını, geziden birkaç saat sonra oğlunun son nefesini verdiğini söyledi.
'ALYSSA EN İYİ ANNE OLMAYA DEVAM EDECEK'
Cannon, sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında çok güçlü durduğunu da belirtti. Ünlü oyuncu, "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlenmedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek" dedi.
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