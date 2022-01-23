Son Dakika | Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak

Son Dakika |İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 22:22
Son Dakika | Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
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İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

VALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "#İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı. 


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