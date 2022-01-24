Son dakika | Valilik duyurdu: Kamu personeli için karar

24 Ocak 2022 Pazartesi, 23:03

İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacak.

E-5 KAPANDI!

Haramidere E-5’te kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı.

AYRINTILAR GELİYOR...