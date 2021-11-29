Son dakika | Valilikten motorlu kurye kararı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 22:15

İstanbul’da saatteki hızı 130 kilometreye kadar ulaşan fırtına sonrası motokuryelik yapılmasına valilikten yasak geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya moto kuryelik dışında motosiklet ve elektrikli scooterların da yasak kapsamında olduğunu bildirdi. Vali Yerlikaya’nın açıklamasının tamamı şu şekilde: