Son dakika | Valilikten motorlu kurye kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan lodos ve fırtına nedeniyle, yarın 18.00’e kadar motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 22:15
Son dakika | Valilikten motorlu kurye kararı
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İstanbul’da saatteki hızı 130 kilometreye kadar ulaşan fırtına sonrası motokuryelik yapılmasına valilikten yasak geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya  moto kuryelik dışında motosiklet ve elektrikli scooterların da yasak kapsamında olduğunu bildirdi. Vali Yerlikaya’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

  • İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca;
  • Bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.
  • Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran moto kuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır.
  • Bu araçları kullanan hemşerilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.

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