Son Dakika | Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'ın Başkale ilçesinde 16.03'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 16:55
Son Dakika | Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında, saat 16.03'te bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Yer yüzeyinin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Kızılca köyü yakınları olduğu kaydedildi.



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