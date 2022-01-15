Son Dakika | Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Başkale ilçesinde 16.03'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında, saat 16.03'te bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Yer yüzeyinin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Kızılca köyü yakınları olduğu kaydedildi.
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