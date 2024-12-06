Son Dakika... 1 Mayıs davasında 17 kişi hakkında karar: Tüm sanıklar beraat etti
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen 17 kişinin, 'terör örgütü propagandası yapmak', '2911 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tüm sanıkların tüm suçlamalardan beraatlarına hükmetti.
İstanbul Saraçhane'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isterken gözaltına alınan eylemcilerden 17'si hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasına bugün, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.
Sanıkların katılmadığı karar duruşmasında sanık avukatları hazır bulundu.
TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİLER
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar 17 sanık hakkında iştirak halinde, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmış ise de, atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, tüm sanıkların bu suçlamalardan beraatlarına karar verdi.
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