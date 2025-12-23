Son dakika... 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında ara karar

10 Ekim Ankara Tren Garı katliamının firari sanıklar yönünden görülen dava bugün devam etti.

Geçen hafta Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmış, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının yolu açılmıştı.

Bugünkü celsede ise karar açıklandı.

ARA KARAR: DURUŞMA YİNE ERTELENDİ

Mahkeme heyetinin ara kararına göre; Gaziantep Emniyeti'ndeki polislerin akıbeti sorulacak.

Ara kararında firari sanıkların adres tespitleri için Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

Bu kararla dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılması imkanı oluştu.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Ulus’taki Ankara Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından organize edilen ve pek çok siyasî partinin katıldığı “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucunda 103 insan yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı.

İki canlı bomba tarafından yapılan bu katliamı IŞİD üstlenirken saldırı kayıtlara, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırısı olarak geçti.